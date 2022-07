Preservare la bellezza dei tatuaggi: tra arte e scienza

cs

Il tatuaggio è una bellezza a tutto tondo che va preservata e curata nel tempo. Bepanthenol®, brand Bayer che da oltre 60 anni si occupa della salute della pelle con prodotti innovativi per la protezione e la cura, spiega la corretta routine del tatuaggio grazie al contributo di alcuni esperti.

Il Professor Antonino Di Pietro, Dermatologo e Direttore Fondatore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis, ha aiutato a capire l’importanza di rigenerare e proteggere la pelle la tatuata «Il nostro obiettivo in quanto dermatologi è quello di aiutare i pazienti tatuati a mantenere la pelle compatta e bella sempre: la pella è viva, e quindi va idratata, rigenerata e protetta grazie a prodotti sicuri e testati. Un detergente deve permettere di prevenire la disidratazione cutanea e un solare con filtri chimici e fisici deve permettere alla pelle di abbronzarsi protetta per tutto l’anno».

Bayer ha pensato a una routine per proteggere la bellezza dei tatuaggi con due nuovi prodotti. Cristina Nicastro, Responsabile Scientifico Area Dermatologica di Bayer, ha sottolineato la forza dell’intera gamma di prodotti Bepanthenol Tattoo «Si tratta anche in questo caso, di prodotti specifici e testati su pelle tatuata, delicati, ed essenziali per completare la routine del tatuaggio, preservandone la bellezza. Il detergente ha un’alta tollerabilità e un pH delicato sulla pelle; la protezione solare SPF 50+ idrata e progette per mantere vivi i colori del tatuaggio, è molto resistente all’acqua e ha una formula antiossidante».

Nicastro ha inoltre spiegato i risultati dello studio clinico condotto per investigare gli effetti dei due nuovi prodotti sulla pelle tatuata:

i soggetti tatuati che hanno usato il Detergente Delicato 2-4 volte al giorno per 14 giorni hanno riscontrato: una pelle più morbida e idratata (94%), una pelle meno irritata (96%) e più lenita (97%);

i soggetti tatuati che hanno usato la Protezione Solare SPF 50+ 1 volta prima e durante l’esposizione al sole per 28 giorni hanno riscontrato: un assorbimento rapido, una protezione efficace dei colori del tatuaggio, una pelle più idratata e liscia (96%), e una facilità di applicazione (98%).

«Dopo il lancio della Pasta Trattamento Intensivo, abbiamo studiato e testato su pelle tatuata un’intera gamma di prodotti che risponde alle esigenze di tutti i tatuati d’Italia: un detergente delicato e una crema solare con fattore protettivo SPF 50+, entrambi disponibili in farmacia e online da giugno. Con questo passo il brand fortifica la sua vicinanza ai consumatori, confermando la sua volontà di prendersi cura e proteggere la pelle tatuata attraverso una routine completa che possa accompagnare a preservare i fantastici tatuaggi di ognuno di noi» ha dichiarato Valeria Chiodini, Brand Manager di Bepanthenol, Bayer.