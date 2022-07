L'importanza del nostro equilibrio intestinale

istock

Molto spesso associamo al nostro intestino la sola funzione di assorbimento dei nutrienti, ignorando che all'interno dell'intestino abitano milioni di microrganismi - il microbiota intestinale - che svolgono attività metaboliche e nutrizionali oltre che una funzione protettrice, stimolando la risposta immunitaria all’attacco di agenti patogeni residenti o arrivati dall’esterno.

Pensiamo al microbiota come una comunità di microrganismi ricchissima di molteplici specie che convivono in un ecosistema molto diversificato. Nella scienza del microbioma, questa varietà di specie presenti in un individuo è denominata diversità alfa. La perdita di specie microbiche a livello intestinale provoca una riduzione della diversità alfa e un conseguente riarrangiamento del microbiota che può portare ad un’alterazione significativa dell’equilibrio microbico intestinale, favorendo uno stato di disbiosi.

YOVIS - linea di integratori alimentari contenenti batteri probiotici dell’azienda farmaceutica Alfasigma - supporta, mediante la campagna educazionale dedicata all’unicità e alla diversità del microbiota intestinale, una corretta informazione sull’importanza di proteggere questa ricchezza, anche grazie alla collaborazione di una delle massime esperte sul tema, la Professoressa Patrizia Brigidi, Docente di Biotecnologia delle Fermentazioni presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna.

«La salute dell’individuo passa dalla salute dell’intestino».– afferma la professoressa Patrizia Brigidi – «Basti pensare alla funzione del GALT, acronimo inglese per Gut Associated Lymphoid Tissue, tessuto linfoide associato all’intestino, che è l’insieme cellulare in cui macrofagi, linfociti e cellule dendritiche sono aggregate tra loro per assicurare una rapida risposta immunitaria nell’eventualità di un attacco patogeno».

Più specie di microrganismi presenti nel microbioma supportano un equilibrio ed una sinergia funzionale, sia tra microrganismi che nell’ interazione con l’ospite, fondamentale per lo stato di salute.

Ma oltre alla diversità che esiste tra le diverse tipologie di microrganismi c’è anche un altro tipo di diversità quando si parla di microbiota intestinale. Ogni individuo, infatti, ha un proprio microbiota intestinale, composto da un nucleo di specie batteriche comuni a tutti - il core - e da un nucleo di batteri che invece sono unici per ciascun individuo: questo concetto è noto come fingerprint batterico.

Un’unicità, questa, che cambia anche con l’età. Così come cambiano le necessità di ognuno di noi, lo sa bene la dottoressa Carolina Carosio, Farmacista e Presidente Nazionale Giovani Farmacisti.

«Per prevenire e preservare la ricchezza e l’equilibrio del microbioma occorre agire nella nostra quotidianità. Molto spesso al banco farmacia i pazienti chiedono consigli su come prevenire e contrastare disturbi intestinali, soggetti ad una certa variabilità anche in base all’età» - commenta la dottoressa Carolina Carosio - «​Indagandone le cause si scopre che si tende a sottovalutare, sempre più, l’importanza di uno stile di vita attivo e di una dieta equilibrata e ricca di fibre e alimenti che contengono batteri preziosi, come bifidobatteri o lactobacilli. D’altro canto, sono ancora troppo pochi i pazienti che regolarmente pensano a difendere il proprio equilibrio intestinale con un ciclo di probiotici».

I probiotici aiutano a reintegrare i microorganismi mancanti con il fine di ripristinare l’equilibrio della flora batterica intestinale e contrastare la proliferazione dei batteri patogeni.

L’elevata concentrazione di miliardi di fermenti lattici vivi, di specie, generi e ceppi diversi, rende gli integratori alimentari YOVIS adatti alla varietà interindividuale del microbiota. YOVIS offre una varietà di referenze che possono essere scelte in base alle proprie preferenze e allo stile di vita: perché YOVIS lo sa, ognuno di noi ha una flora batterica intestinale diversa.