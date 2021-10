The Beauty Flow: un sito per i brand di cosmetica naturale

istock

I consumatori sono molto più attenti quando acquistano un prodotto, soprattutto in ambito beauty c’è un grande interesse verso la cosmesi naturale e la tracciabilità delle materie prime che rispecchiano i territori di appartenenza: la bellezza è sempre più un viaggio alla scoperta di realtà autentiche.

Per rispondere a queste esigenze, Eywa, società benefit italiana di ecocosmesi vegetale, ha lanciato The Beauty Flow: il nuovo portale dedicato alle aziende italiane che operano nella cosmetica naturale e offrono prodotti e servizi eco-beauty e per il benessere della persona.

In The Beauty Flow si potranno trovare brand impegnati nella riduzione dell’impatto ambientale in tutte le fasi di produzione e nella salvaguardia della salute del consumatore, con un’attenzione particolare alla qualità.

Poliphenolia, Shani, Conero Beauty, Lulalux, Erba del Chianti ed Eywa sono alcune delle marche italiane presenti che condividono i medesimi valori:

• 100% ingredienti vegetali;

• 100% rispetto dell’ambiente e delle comunità rurali;

• 0% siliconi, oli minerali, coloranti, conservanti, EDTA, PEG;

• Ricerca innovativa per la scelta di packaging sostenibili, riciclabili e plastic free.

L’Italia è un Paese di inestimabile bellezza e proprio questo patrimonio naturale offre gli ingredienti migliori e più efficaci per la cura della nostra bellezza, per questo The Beauty Flow promuove e sostiene il territorio italiano, con la sua incredibile biodiversità, e le imprese che vi lavorano.

Eywa è riuscita a realizzare l’ambizioso progetto The Beauty Flow grazie alla partecipazione al Bando »Tecnonidi» della regione Puglia.

L’impegno di The Beauty Flow è dunque valorizzare le aziende italiane di eco-beauty, il loro territorio, presentando al consumatore una selezione di realtà autentiche che vivono e crescono nel rispetto del loro territorio. Il portale è una vetrina italiana anche verso l’estero, un spazio dove informarsi e fare acquisti consapevoli.