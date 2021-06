L'importanza del sonno guaritore fin dalla tenera età

Kipli

Sempre più persone stanno prendendo consapevolezza circa l’importanza del buon sonno. Quando dormiamo bene il nostro corpo non solo si ricarica di energie, ma è anche in grado di guarire. Non dobbiamo perciò dimenticarci mai che un buon sonno riposante è anche un sonno guaritore.

Sembra una cosa semplice e scontata, ma molti di noi se ne dimenticano. Facile come bere un bicchier d’acqua potremmo dire... ma quanti si ricordano di bere quotidianamente il giusto quantitativo di acqua fresca per fornire sali minerali, depurare e mantenere idratato il nostro organismo?

Il paragone tra l’idratazione e il sonno riposante e guaritore non riguarda solo il mondo degli adulti e l’adozione di uno stile di vita sano, per mantenere il nostro organismo in forma. Anche i bambini piccoli hanno bisogno di essere sempre idratati e di dormire bene ed a lungo. Nei primi mesi di vita il bisogno di sonno è tanto: perché quando dormiamo il nostro cervello cosciente è in stand by, ma il nostro organismo fisico lavora - cresce e si sviluppa, generando e rigenerando organi e tessuti.

Ecco perché i neonati da 0 a 3 mesi possono arrivare a dormire fino a 14-17 ore nell’arco delle 24 ore, con punte massime di 18 ore al giorno. Successivamente, la finestra temporale dedicata al sonno si comincia a ridurre. Tra i 3 e gli 11 mesi, si dorme 12-16 ore al giorno, pisolini compresi.

Ma il buon sonno dei più piccoli non è soltanto misurabile in termini quantitativi. Tutto ruota attorno alla qualità del riposo, garantita da un buon supporto e dell’ambiente più o meno sano in cui i nostri figli dormono. Non basta avere una camera pulita, fresca e arieggiata. Bisogna investire sul lettino bebè e, soprattutto, sul supporto per il sonno, il materasso.

In Italia abbiamo la fortuna di poterci affidare ad un produttore illuminato e molto sensibile verso le tematiche legate alla salute. Stiamo parlando di Kipli, che produce materassi in lattice nei suoi stabilimenti in Lombardia.

Materassi per bambini piccoli che non contengono derivati della plastica, ritardanti di fiamma chimici o colle chimiche. Supporti robusti e sani, che non generano emissioni tossiche e risultano altamente traspiranti. Lettini che sono in grado di offrire ai più piccini il giusto sostegno durante una delle fasi più delicate della loro crescita, il sonno.

I materassi per bebè Kipli sono costruiti in puro lattice naturale Dunlop e rivestiti con una fodera in cotone biologico certificato. Materiali che proteggono la nostra salute, certificati rispettivamente EUROLATEX e OEKO-TEX® STANDARD 100.

Un lettino singolo in legno e un buon materasso per neonati garantiscono la regolarità e l’indipendenza dei bambini piccoli nel sonno.