È la Giornata mondiale del donatore di sangue

È un modo per omaggiare i donatori di sangue che, con il loro gesto, volontario e non remunerato, contribuiscono a salvare molte vite umane.

Nel 2020, in Italia, i donatori sono diminuiti rispetto al 2019, ma il sistema resiste all’urto di Covid-19.

Il Gemelli Molise, ospedale ad alta specializzazione situato a Campobasso, celebra questo evento con un webinar, Insieme per la solidarietà.

Con l’occasione verrà approfondito il tema Scoprire l’anemia, le cause e le cure possibili.

L'anemia è una condizione in cui il numero di globuli rossi non è sufficiente a trasportare abbastanza ossigeno da soddisfare i bisogni dei diversi tessuti e organi del corpo. Esistono varie forme di questo disturbo, la cui gravità può variare molto, passando dai casi di lieve entità a quelli più gravi.

I sintomi più conosciuti dell’anemia sono pallore, stanchezza, difficoltà a compiere sforzi fisici, mancanza di appetito e di concentrazione. Ma le domande sono molte: quando si è considerati anemici? Quanto l’anemia influisce negativamente sulla vita quotidiana? Che soluzioni esistono? Le risposte saranno date in diretta da esperti del Gemelli Molise e da rappresentanti del volontariato, sul sito e sulla pagina Facebook dell’ospedale, martedì 15 giugno alle ore 16.30.

«La donazione è un gesto molto nobile, che permette di salvare tante vite» commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise. «Per questo abbiamo pensato di dedicare al tema della solidarietà l’ultimo incontro del ciclo Insieme in Salute, per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni al dono gratuito, ma anche alla prevenzione e ai corretti stili di vita».

Anche a Milano si terrà un evento chiamato All we need is blood, che prende spunto dal famoso pezzo dei Beatles All we need is love, durante il quale ci saranno manifestazioni presso il palazzo comunale e sui social.