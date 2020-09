Rendere sicuri edifici e abitazioni

Centaurus Rete Italia

Le abitazioni moderne sono pensate in ottica di sostenibilità e sicurezza e questo è un grande cambiamento che ha interessato tutte le nuove costruzioni. Il processo di evoluzione delle tecnologie e degli arredi delle abitazioni sta radicalmente mutando il modo con cui viene concepita la casa aggiungendo al gusto e allo stile estetico anche la praticità, l’accessibilità, la sicurezza e l’eco-compatibilità. Oggi vedremo come declinare l’arredo domestico mirato all’abbattimento delle barriere architettoniche, una realtà con cui ancora troppe persone devono fare i conti. Per farlo abbiamo preso spunto dalle proposte di montascale e dispositivi affini offerti da Centaurus Rete Italia.

Montascale e piattaforme elevatrici

I montascale e le piattaforme elevatrici sono dispositivi per alcuni aspetti simili tra loro. I primi sono sistemi di trasporto a poltrona (montascale a poltroncina) o a pedana (montascale a pedana) che si installano lungo la struttura di una scala, che sia essa curva, dritta o a più rampe. La persona, a seconda delle necessità e del tipo e grado di ridotte capacità motorie, potrà salire sulla poltroncina apposita (nel caso del montascale a poltrona), o sull'apposita pedana con la sedia a rotelle (nel caso di montascale a pedana portacarrozzina) e raggiungere i piani inferiori o superiori attraverso la spinta di un gruppo di trazione elettrico che si muove lungo l'apposita guida installata lungo la scala. La piattaforma elevatrice, invece, è una soluzione per il superamento di piani o dislivelli che possono andare da alcuni centimetri fino a diversi metri a seconda dei modelli, con movimento in verticale (a differenza dei montascale che si muovono lungo una scala). Questi dispositivi possono essere integrati in ambienti chiusi o aperti così come in abitazioni o luoghi pubblici. Montascale e piattaforme elevatrici sono spesso la soluzione ideale per superare barriere architettoniche come scale, scalinate, ascensori troppo stretti e piccoli dislivelli strutturali.

Mobilità all’esterno in sicurezza

All’esterno delle abitazioni la mobilità di persone a ridotta capacità motoria può essere garantita in due modi: eliminando le barriere architettoniche urbane e fornendo le persone interessate di appositi ausili alla mobilità, come ad esempio i mobility scooter, o altri ausili speciali come i cingolati per sedia a rotelle, valutando caso per caso le soluzioni possibili a seconda delle condizioni e necessità specifiche. Questi dispositivi sono pensati proprio per migliorare gli spostamenti e rendere finalmente più libera la vita di chi è costretto a dipendere sempre dal supporto di una persona esterna.

Supporti per la casa e arredo

Anche la casa può nascondere tranelli e pericoli e questi si trovano spesso in cucina o nelle aree relax. Per ovviare a questo genere di problemi il mercato destinato a persone a ridotte capacità motoria propone soluzioni »integrate» e quindi pensate per normalizzare la presenza di un anziano o disabile e non per accentuarla. Un esempio sono le poltrone per anziani a comando che dispongono di meccanismi motorizzati che agevolano la seduta o il momento in cui ci si deve alzare. Queste poltrone sono confortevoli e curate anche nell’estetica e aiutano la persona a sedersi e alzarsi con maggior facilità. Lo stesso discorso vale per lo studio di mobili e arredi che contemplino la presenza e l'utilizzo di una sedia a rotelle. Per esempio le cucine per disabili non sono così diverse da quelle tradizionali. Semplicemente sono pensate per poter essere utilizzate da chi vede il mondo ad un’altezza differente e desidera soltanto vivere la sua vita in serenità, senza dover sempre dipendere dall’aiuto e dalla compassione degli altri.