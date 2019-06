Un piatto di carne rossa a settimana in meno, e vivi di più

iStock

La carne rossa torna nel mirino della scienza: e gli amanti di una bella grigliata in compagnia ricominciano a tremare. Sono trascorsi oramai circa quattro anni dalla notizia, ripresa su tutti i giornali, riguardante la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di inserire ufficialmente l'assunzione di questo tipo di alimento, delle carni lavorate e insaccati, tra i fattori di rischio dello sviluppo di neoplasie: lo scalpore mediatico fu davvero notevole, e si sprecarono studi ed opinioni che confermavano, smentivano o ridimensionavano questo ritrovamento. Il motivo per cui un eccessivo consumo di carne rossa, elaborata o salumi aumenta il rischio di cancro risiede principalmente nella metodologia di conservazione di questi alimenti e, soprattutto, di cottura: per cui, nonostante siano una importante fonte di proteine, se ne sconsigliava l'assunzione smodata onde minimizzare la probabilità di sviluppare neoplasia a carico del colon-retto e dello stomaco, tra le altre.

Un nuovo studio proveniente niente meno che dall'Università di Harvard suffraga quest'ultima teoria: secondo i ricercatori americani, infatti, meglio togliere una porzione di carne rossa a settimana, sostituendola con un piatto che rappresenti comunque una fonte di proteine sostitutiva. In questo modo, dicono gli scienziati, si abbasserebbe il rischio di morte prematura. Non una grande rinuncia, per la verità: secondo i dati Coldiretti, l'Italia è già tra i fanalini di coda per il consumo di questo alimento, attestandosi a malapena sui 79 chilogrammi l'anno di media a testa. Niente in confronto ai 110 chilogrammi dei cittadini danesi, tra gli europei più "carnivori": e sicuramente una sciocchezza se paragonati ai 220 chilogrammi degli americani, la cui gastronomia a base di hamburger e fast food è sicuramente alla base dell'epidemia di obesità che ha conosciuto il paese a stelle e strisce negli ultimi anni.

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori di Harvard hanno condotto una sperimentazione su circa 80 mila cittadini statunitensi, seguendone gli sviluppi in un lasso di tempo di ben sedici anni suddivisi in due periodi ben precisi e distinti: nei primi otto gli scienziati si sono impegnati a distinguerne le abitudini, e nei secondi otto quanto queste abitudini avessero un impatto sulla loro salute. Ebbene, i risultati dicono che un aumento di carni rosse o elaborate nella propria dieta di anche solo una porzione a settimana produce un rischio di morte prematura pari al 10% in più. Chiunque sostituisse invece questo piatto con una fonte di proteine alternativa, al contrario, vedeva questa probabilità diminuire. Nello specifico, il pesce abbassa il rischio del 17%; il pollo senza pelle e verdure del 10%; le uova dell'8%; i cereali integrali del 12%.