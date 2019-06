Ecco come l'utilizzo di internet modifica il cervello

iStock

L'esercizio del multitasking rappresenta oramai una prerogativa essenziale per qualunque professionista voglia dimostrarsi un valore aggiunto per la realtà lavorativa in cui si trova. Letteralmente la parola ha origine in ambito informatico, per indicare un sistema operativo in grado di eseguire più programmi contemporaneamente: ma in tempi più recenti il vocabolo si è sempre più svincolato dal suo significato iniziale, finendo per applicarsi alla sfera umana del soggetto che riesce a concentrare la propria attenzione su più progetti portati avanti nello stesso momento. Conseguenza inevitabile del contesto sociale attuale, il multitasking per un professionista che debba gestire sistemi elettronici sempre più performanti e veloci è un asset fondamentale. Tuttavia, già che un vocabolo abbia origine per indicare le prestazioni di un cervello elettronico, e che oggi si applichi invece a quelle dell'omonimo analogico, può fornire vari spunti di riflessione.

Di recente uno studio congiunto che prevedeva la collaborazione di prestigiosi atenei come ad esempio la Western Sidney University, la Harvard University e la Oxford University, ha fatto luce sulle origini del fenomeno, scoprendo come sia l'utilizzo di internet ad aver modificato le nostre caratteristiche cerebrali. In particolare, secondo quanto si legge sulla rivista specializzata World Psychiatry che ha pubblicato la ricerca, il mondo digitale e tutte le sue applicazioni, pur avendo indubbiamente semplificato la nostra vita, ha ripercussioni sulle nostre capacità cognitive, per cui siamo sempre più portati alla pratica del multitasking. Il rovescio della medaglia, tuttavia, è che la nostra capacità di attenzione e concentrazione si è ridotta notevolmente.

La ragione alla base di ciò risiederebbe nella continua e regolare esposizione a notifiche, informazioni e notizie, cui possiamo accedere senza soluzione di continuità. D'altronde è sicuramente logico che la nostra capacità d'attenzione, se suddivisa su più tavoli, non possa essere massima: seguiamo un po' tutto, ma male. Se per gli adulti basterebbe un po' di ciò che i ricercatori definiscono come internet hygiene, ovvero una sorta di dieta dal mondo digitale soprattutto durante le ore serali, per favorire l'interazione tra individui, discorso diverso e ben più grave per i bambini e i ragazzi: non è un caso infatti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia inserito tra le patologie riconosciute la dipendenza da gioco online. Le linee guida consigliano fino ai 5 anni di non superare l'ora al giorno di fronte ad uno schermo, ma serviranno maggiori studi per far luce su come il cervello degli adolescenti reagisca alle nuove sfide digital.